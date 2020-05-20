Higher education

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Tiffany Zhou, daughter of Bill and Iris Zhou and a graduating senior at Cox Mill High School, has been recognized as a National Merit Scholar and is a recipient of the $2500 National Merit Scholarship.

Tiffany will be attending Vanderbilt University in the fall to study biochemistry. Her goal in the future is to become a scientific researcher in the fields of pharmaceutical science or immunology.

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