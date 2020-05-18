...VERY HEAVY RAINFALL TO PRODUCE FLOODING ACROSS PARTS OF
WESTERN NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA THROUGH
THURSDAY...
.ROUND AFTER ROUND OF HEAVY RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS
WILL MOVE THROUGH THE WESTERN CAROLINAS TONIGHT THROUGH WEDNESDAY
NIGHT. THE HEAVY RAINFALL THAT ALREADY FELL TODAY, SOME 2 TO 3
INCHES IN A FEW PLACES, IS SETTING THE STAGE FOR ADDITIONAL HEAVY
RAINFALL AND ASSOCIATED FLOODING TO DEVELOP THROUGH AT LEAST MID-
WEEK. RAPID RISES WILL CONTINUE TO DEVELOP ALONG AREA STREAMS AND
CREEKS, AND MAIN STEM RIVERS WILL BE STEADILY ON THE RISE AS WELL.
FLOODING MAY DEVELOP BY EARLY TUESDAY AND LIKELY WORSEN IN MANY
PLACES THROUGH THURSDAY.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS
EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF PIEDMONT NORTH CAROLINA
AND THE EASTERN UPSTATE OF SOUTH CAROLINA. THIS INCLUDES, IN
PIEDMONT NORTH CAROLINA, CABARRUS, DAVIE, GASTON, IREDELL,
MECKLENBURG, AND ROWAN COUNTIES. AND, IN UPSTATE SOUTH CAROLINA,
YORK COUNTY.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SEVERAL WAVES OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL AND EMBEDDED
THUNDERSTORMS WILL RESULT IN RAINFALL TOTALS OF 4 TO 7 INCHES IN
MANY PIEDMONT LOCATIONS BY THURSDAY MORNING.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES. MAIN STEM
RIVER FLOODING MAY DEVELOP AS WELL DURING THE MID WEEK PERIOD,
AND PERHAPS PERSIST THROUGH LATE WEEK OR LONGER, ESPECIALLY
ALONG THE CATAWBA RIVER CHANNEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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