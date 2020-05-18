MOUNT PLEASANT – The Cabarrus County Sheriff’s Office is asking for help identifying two suspects involved in several break-ins in Mount Pleasant.

The suspects were captured on video attempting to break into cars and a workshop on Jr. Linker Drive Thursday, May 14, at 11:45 a.m.

The suspects were scared off when an employee returned to the facility.

The suspects appear to be a black male and white female, officials stated.

Officials ask that anyone who knows the identity of these suspects to contact Cabarrus County Sheriff's Office at 704-920-3000 or, to remain anonymous, contact Crime Stoppers at www.cabarruscrimestoppers.com or by calling 704-93CRIME.

No further information has been given at this time.

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