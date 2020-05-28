NASCAR Cup Series

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Due to inclement weather, the NASCAR Cup Series Alsco Uniforms 500 at Charlotte Motor Speedway was postponed until Thursday, May 28, at 7 p.m. ET (FS1, PRN and SiriusXM NASCAR Radio).

The race was after the Independent Tribune press time for Friday’s edition. Log on to IndependentTribune.com for the latest NASCAR update.

In addition, due to travel and setup challenges, NASCAR announced that the NASCAR Xfinity Series Cheddar’s 300 presented by Alsco at Bristol Motor Speedway has been moved to Monday, June 1 at 7 p.m. ET (FS1, PRN and SiriusXM NASCAR Radio).

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