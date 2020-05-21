Midland flooding
Midland Fire and Rescue

MIDLAND  Due to flooding, Mount Pleasant Road South is closed at the bridge near Bost Creek.

The area is about a mile off of NC Highway 601.

There are no reports of damage due to flooding currently. 

As of 9:45 a.m. this morning, no barricades have been put up at the location. But officials ask that residents avoid the area and follow any and all warning signs.

No further information has been provided. 

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