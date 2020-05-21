THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED
THE
* FLOOD WARNING FOR...
SOUTH CENTRAL CABARRUS COUNTY IN THE PIEDMONT OF NORTH CAROLINA...
* UNTIL 1000 PM EDT THURSDAY.
* AT 1117 AM EDT, DUE TO PERIODS OF HEAVY RAINFALL OVER THE PAST
SEVERAL DAYS, WITH STORM-TOTAL ACCUMULATIONS OF 2-3 INCHES SINCE
MONDAY, THE FOLLOWING STREAMGAUGE HAS EXCEEDED MINOR FLOOD STAGE:
ROCKY RIVER ABOVE IRISH BUFFALO CREEK, 5 W GEORGEVILLE.
CURRENT STAGE: 19.1 FEET AND CRESTING.
FORECAST: THE ROCKY RIVER WILL HOVER AROUND 19 FEET INTO THE
AFTERNOON BEFORE FALLING THIS EVENING.
ACTION/ADVISORY STAGE: 12.0 FEET.
MINOR FLOOD STAGE: 16.5 FEET.
IMPACTS: BETWEEN 17 AND 19 FEET, ROCKY RIVER IS OUT OF ITS BANKS AND
FLOODING ADJACENT LOW-LYING AREAS. TRIBUTARIES INTO THE ROCKY
RIVER, INCLUDING MUDDY CREEK, DUTCH BUFFALO CREEK, AND BACK CREEK,
MAY BE FLOODING LOW-ELEVATION BRIDGES AND ROAD SURFACES, INCLUDING
BOWMAN BARRIER RD, HOPEWELL CHURCH RD, LONG RUN FARM RD, PHARR MILL
RD, PINE BLUFF RD, STALLINGS RD, AND NC 200 NEAR MT PLEASANT RD.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MIDLAND, HARRISBURG AND MT PLEASANT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. DO NOT ATTEMPT TO CROSS
WATER-COVERED ROADWAYS, BRIDGES, OR LOW-LEVEL CROSSINGS. ONLY A FEW
INCHES OF RAPIDLY FLOWING WATER CAN CARRY AWAY YOUR VEHICLE. IT IS
NOT WORTH THE RISK. PLEASE TURN AROUND, DON'T DROWN.
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